Kevin Strootman gaat voor vier jaar bijtekenen bij AS Roma

Waar Kevin Strootman in de belangstelling staat van diverse Europese topclubs, wil AS Roma snel handelen en hem langer vastleggen. Naar verluidt kan Strootman een vernieuwd contract ondertekenen in de Italiaanse hoofdstad, wat hem een jaarsalaris van 3, 5 miljoen euro in het laatje brengt.

Strootman revalideerde van een zware knieblessure en kan bij AS Roma rekenen op loyaliteit binnen de club, het huidige contract van Strootman loopt in 2018 af bij de Romeinen.

