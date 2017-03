Eerbetoon FC Barcelona aan Cruijff met vernoeming mini stadion

Bij het vernieuwde Camp Nou komt een standbeeld van Cruijff te staan, terwijl het ministadion naar Johan Cruijff wordt vernoemd. Waar het beloftenelftal van FC Barcelona haar wedstrijden afwerkt, krijgt de naam 'Estadi Johan Cruyff' vanaf heden te horen wanneer het binnenkomt.

🔊 Josep Maria Bartomeu: "The future stadium at the Ciutat Esportiva will be named after @JohanCruyff" #FCBlive pic.twitter.com/1LMx9DAYU6