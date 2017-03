Oud-coach Hans de Koning werd een paar dagen door Go Ahead ontslagen wegens teleurstellende resultaten.

Maaskant kwam al eerder in een soortgelijke situatie met NAC Breda, toen wist de club in de nacompetitie alsnog te degraderen maar mocht Maaskant - na aandringen van de fans - tóch aanblijven. Go Ahead wilt kijken of Maaskant de club nog wat punten kan opleveren, in de tweede seizoenshelft gaat het namelijk niet heel goed met de club.

Laatste plek

Go Ahead moet zo snel mogelijk van de laatste plek af, dat is het voornaamste doel van Maaskant geworden. Het maakt dan ook niet veel uit of het met mooi of lelijk voetbal gaat, als het maar lukt. Go Ahead heeft echter sinds de tweede seizoenshelft wat leuke spelers aangetrokken zoals Elvis Manu (huur) en sindsdien is het voetbal steeds leuker geworden.

Reageer op Go Ahead kiest Maaskant als nieuwe coach