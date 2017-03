Ronald Koeman: 'Stekelenburg Oranje doelman nummer één'

Waar de 34-jarige Stekelenburg bij Everton geen goede status bij Oranje heeft opgebouwd, is Koeman zich daarvan bewust. 'Het zijn bepaalde momenten in het topvoetbal die wel eens voorkomen. Maarten raakte geblesseerd en was zes wedstrijden achtereen niet fit. De ploeg deed het erg goed en de Spaanse doelman Robles hield vaak de nul en deed het uitstekend. Als trainer moet je aan het belang van het team blijven denken.'

Koeman vergelijkt het met de situatie van Vermeer bij Feyenoord, 'Ik heb het met Maarten heel goed gecommuniceerd en hij weet precies hoe het zit. Maar wat ik niet begrijp is dat hij helemáál niet meer wordt geselecteerd. Hij keepte voor de winter een hele serie interlands achter elkaar bij Nederland. Dan is het onterecht dat je helemaal uit beeld bent. Michel Vorm en Jasper Cillessen keepen ook bijna nooit bij hun club maar zijn wel geselecteerd…” En die waren niet de nummer één van Oranje, wil Koeman zeggen. „Dit zou niet míjn beslissing zijn.'

