De oud Oranje spits zou uit bronnen van de justitiële documenten een gokschuld hebben opgebouwd van ongeveer 1.000.000 euro. De oud spits zou in 2011 en 2012 herhadelijk hebben ingezet op voetbalwedstrijden, voornamelijk op de duels van FC Twente.

Kluivert was destijds trainer van het beloftenelftal van FC Twente en toen was het gokken op voetbalduels nog niet strafbaar, nu wel. De Technisch Manager van PSG zou zijn schuld beetje bij beetje afbetalen, maar zou nog voor enkele honderden duizenden euro's in het rood staan bij criminelen.

Een leider van het Duitse goksyndicaat zou Kluivert hebben geprobeerd zijn wereldje mee in te trekken, maar er is nog geen bewijs dat Kluivert daar daadwerkelijk bij betrokken zou zijn geweest.

De advocaat van Kluivert, mr. Spong, laat weten dat Kluivert een slachtoffer is en in geen enkele rol actief heeft deelgenomen.

Reageer op Kluivert loopt al jaren met enorme gokschuld rond