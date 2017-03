Ajax raakt opnieuw jong toptalent kwijt aan buitenland

Verschillende buitenlandse clubs staan in de rij om aanvaller Daishawn Redan van Ajax over te nemen komende zomer. Afgelopen week sprak Daishawn Redan al met VI dat er interesse was vanuit Engeland (Manchester United red.), maar ook het Duitse RB Leipzig en de Parijse hoofdmacht PSG zouden op de deur kloppen.

'Ja, ik hoor ook veel om mij heen en ga niet ontkennen dat er interesse is. Manchester United is natuurlijk een hele grote, mooie club en zo'n avontuur is wel iets wat ik zou zien zitten,' aldus Redan zelf.

Het eerste profcontract van Redan zal dus niet in Amsterdam worden ondertekend, iets waar hoofd jeugdopleidingen Saïd Ouaali van baalt. 'Wij hebben een traject voor hem uitgestippeld en er is uitvoerig gesproken met hemzelf en zijn management. Dat er dan op het allerlaatste moment niet thuis wordt gegeven is bijzonder spijtig, kennelijk hebben zij hun zinnen ergens anders op gezet.'

