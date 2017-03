Fopclausule weerhield Luis Suarez om overstap naar Arsenal te maken

In 2014 maakte oud Ajacied Luis Suarez de overstap van het Engelse Liverpool naar het Catalaanse FC Barcelona. Het seizoen 2012/2013 waarin hij 31 keer het net wist te vinden voor The Reds had hem bijna een transfer naar Londen opgeleverd.

Tegenover beINSports laat Wenger weten dat het bijna niks had gescheeld, 'We hadden overeenstemming bereikt met Suárez, maar we waren op het verkeerde been gezet door een clausule in zijn contract die later niet bleek te bestaan. We hadden echter een akkoord met de speler. Je kunt het hem vragen. Ik ben ervan overtuigd dat hij naar Arsenal wilde komen,' aldus de Franse coach.

Toch wist Liverpool hem met een verbeterd contract te behouden, waarna hij een jaar later voor 80 miljoen naar FC Barcelona verkaste.

