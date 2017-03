Aad de Mos: Klaassen moet Oranjekar gaan trekken

Niet Strootman of Wijnaldum moet Oranje op sleeptouw gaan nemen, nee de oud PSV-ers moeten ruimte gaan maken voor Ajacied Davy Klaassen. 'Strootman vind ik meer teamspeler dan leider, Wijnaldum ook,' laat De Mos weten in gesprek met NUsport.

'Klaassen heeft wat mij betreft meer leidersbloed, die beschikt over het gif om medespelers aan te sporen. Dan bots je wel eens met scheidsrechters, maar dat hoort erbij als echte leider.'

Leiders, teamspelers en idioten zijn de categorieen waarin De Mos de Oranje Internationals indeelt. 'De idioten staan voorin en beslissen de wedstrijd voor je, de leiders bewaken de balans binnen het team. Robben is bijvoorbeeld meer een 'idioot' dan een leider..'

Over Arjen Robben heeft hij het laatste woord nog niet gerept, 'Hij heeft bij Bayern een vrije rol, bij Oranje moet hij meer meeverdedigen. Dat is een moeilijke omschakeling om te maken, het maakt zijn kwetsbaarheid is groter. Maar een fitte Robben hoort altijd bij Oranje, absoluut.'

