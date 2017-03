Het sterke Argentinië wist nipt van Chili te winnen (1-0 red.) en is daardoor geklommen op de ranglijst, van de vijfde naar de derde plek en lijkt hierdoor de kwalificatie weer geheel in eigen hand te hebben. Waar Lionel Messi geen goede geschiedenis kent tegen de Chilenen, werd daar donderdagavond mee afgerekend.

De Argentijnen wisten door middel van een benutte strafschop van Lionel Messi af te rekenen met de Chilenen en klommen daardoor glansrijk in de WK kwalificatiepoule.

Rivaal Brazilië had minder moeite donderdagavond, tegen nummer twee Uruguay werd met maarliefst 4-1 afgerekend. Waar Cavani nog wel vanaf de stip de score mocht openen voor Uruguay, was het daarna snel gedaan met de pret.

Tien minuten na de openingstreffer had Neymar een belangrijk aandeel in het afstandsschot van Paulinho die de stand weer gelijk trok. Daarna gingen de Brazilianen door en was het opnieuw Paulinho die de 1-2 maakte, daarna was het de beurt aan Neymar die de 1-3 nog voor rust maakte.

Paulinho mocht met zijn derde treffer van de avond voor de vierde van de Brazilianen zorgen en daarmee verstevigen De Gele Kanaries de koppositie in de WK kwalificatiepoule.

Reageer op Argentinië boekt zege op Chili, Brazilianen ongenaakbaar