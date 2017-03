Wijnaldum aast op prijs speler van de maand bij Liverpool

Inmiddels is Wijnaldum genomineerd voor de titel speler van de maand in de Engelse Premier League, iets wat hem nog nooit eerder overkwam. Het kalenderjaar 2017 begon dramatisch voor Liverpool, maar langzamerhand lijkt de wederopstanding een feit.

Er werd in maart gewonnen van Burnley en Arsenal, terwijl Wijnaldum met twee treffers erg belangrijk was voor The Reds. Afgelopen zondag in het hoogstaand duel tegen Manchester City was Wijnaldum ook weer van de partij, Wijnaldum had de winnende assist op zijn voeten toen Lellana de bal niet wist binnen te schieten.

Voor de titel Speler van de maand heeft Wijnaldum concurrentie van de volgende spelers: Artur Boruc en Josh King (AFC Bournemouth), Romelu Lukaku (Everton), Nathan Redmond (Southampton) en Mamadou Sakho (Crystal Palace).

Maar niet alleen Wijnaldum, ook zijn coach Klopp is genomineerd. En niet voor de minste prijs, de manager van de maand, hierbij krijgt de Duitsers concurrentie van trainers als Sam Allardyce (Crystal Palace), Antonio Conte (Chelsea), Eddie Howe (Bournemouth), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) en Craig Shakespeare (Leicester City).

Op 27 maart wordt bekend gemaakt wie er in de prijzen valt, vorige maand waren dat Harry Kane en Pep Guardiola.

