ORANJE DOSSIER: Dost tegen Bulgarije, Janssen blijft ziek thuis

Omdat Vincent Janssen de laatste tijd weer in vorm is, maakte dat de keus voor Blind moeilijker, waar Dost aan de lopende band scoort bij Sporting Portugal. Maar nu Janssen ziek afhaakt, lijkt de puzzle steeds meer op zijn plaats te vallen bij Oranje.

De NOS wist vrijdagmiddag te melden dat Janssen dus ziek achterblijft in Nederland en niet kan meedoen in het WK Kwalificatieduel tegen Bulgarije, hierdoor lijkt Dost in de punt van de aanval te komen zaterdagavond.

