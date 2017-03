De Duitse bondscoach Löw wist alleen een debutant op te nemen in zijn opstelling, de aanvaller van de Bundesliga club RB Leipzigg Timo Werner mocht tegen de Engelsen vanaf het beginsignaal laten zien wat hij waard was.

Om 20.52 werd het duel afgetrapt, een vreemde tijd om te beginnen, maar dit alles had te maken met het afscheid van Podolski. De Duitser nam vooraf al afscheid van het publiek in het Signal Iduna Park stadion.

De eerste helft zat vol kansen en mogelijkheden voor beide partijen, maar gek genoeg bleef de beginstand in de rust op het bord staan. Waar de Engelsen beter uit de kleedkamers kwamen, kregen zij ook de beste kansen. Maar het was in de 69e minuut aan de andere kant aan Podolski om de enige treffer van de wedstrijd te maken.

Wat een knal! Lukas 'Prinz Poldi' #Podolski neemt op koninklijke wijze afscheid van Die Mannschaft. #duieng pic.twitter.com/JG68puOl3a — FOX Sports (@FOXSportsnl) 22 maart 2017

Na slim vrijlopen maakte Podoslki de ruimte voor zichzelf vrij, om naderhand verwoestend uit te halen en doelman Joe Hart kansloos te laten. Het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde ervoor dat hij kort voor tijd zijn publiekswissel kreeg en met 130 interlands afscheid neemt bij de Duitsers.

Reageer op Podolski beleeft afscheid als International als jongensdroom