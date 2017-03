Wijnaldum: 'Bij Liverpool is er geen ruimte voor egoisme'

'Liverpool, dat klinkt anders voor de mensen. Dat heb ik wel gemerkt. Maar ik ben nog dezelfde speler,' liet Wijnaldum weten in gesprek met NOS toen hij zich meldde voor Oranje jl. maandagavond.

'Natuurlijk heb ik wel stappen gemaakt, maar het is niet zo dat ik hier binnenkom met de gedachte dat ik gestegen ben in de hiërarchie. Daar denk ik ook niet eens aan. Ik ben hier om succes te boeken met het team.'

Zaterdag wacht tegenstander Bulgarije in de WK Kwalificatie, waar Wijnaldum het volgende over te zeggen had. 'Daarbij is er geen ruimte voor ego's. We moeten winnen van Bulgarije, er zijn geen excuses. Het WK halen, dat is het belangrijkste.'

