Spanje, Duitsland, Engeland en Italië zeker van 4 CL plekken in seizoen 18/19

Spanje, Duitsland, Engeland en Italië leveren de top vier van de UEFA ranglijst, waardoor alle vier de toplanden in het seizoen 2018/2019 vier toegangsbewijzen krijgen voor de Champions League. Frankrijk en Rusland, de nummers vijf en zes op de lijst, zijn zeker van elk twee startbewijzen voor het hoofdtoernooi én een ticket voor het kwalificatietoernooi.

Polen is het hardst geraakt, zij vallen weg door de totale uitschakeling in Europa en moeten het in het seizoen 2018/2019 doen zonder toegangsbewijzen voor Europa.

