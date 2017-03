Dolberg had al last van zijn lies, maar doordat de aanvaller nu ook ziek is geworden hebben de Denen besloten hem terug te sturen naar Amsterdam. Het WK Kwalificatieduel tegen de Roemenen gaat hierdoor aan de neus van Dolberg voorbij.

In het uitduel tegen Excelsior ontbrak Dolberg al in de selectie van Bosz, die eerder al aangaf Dolberg liever in Amsterdam wilde houden voor het herstel. Nu is de aanvaller dus terug op zijn thuisbasis, waar hij zich nu rustig kan voorbereiden op de Klassieker tegen Feyenoord van volgend weekend.

Reageer op Zieke Dolberg haakt af bij Deense selectie en komt terug naar Ajax