Dolberg is ziek en is woensdag op het vliegtuig terug naar Amsterdam gezet, de aanvaller kan in Nederland herstellen en zich voorbereiden op de Kraker tegen Feyenoord volgend weekend. Feyenoord aanvaller Jørgensen is nog wel bij de Deense selectie, terwijl hij ook pijntjes ondervindt.

Waar de Denen de Feyenoord topschutter tegen de Roemenen meer dan nodig hebben, heeft Feyenoord al laten weten dat er geen enkel risico wordt genomen met zijn liesklachten. Feyenoord houdt alle nauwlettend in de gaten bij de Denen.

'We hebben goed contact met de Deense bond en houden nauwkeurig in de gaten wat voor stappen hij maakt. Hij traint daar nu nog apart. Mocht het zo zijn dat de wedstrijd (tegen Roemenië, red.) niet haalbaar is, dan zal hij ook terugkeren. Er zal met hem geen enkel risico vanuit hun kant genomen worden.'

Anderzijds houden de Denen de titelrace in Rotterdam ook in de gaten en kennen ze de kracht van de vleugelaanvaller. 'Of het zorgelijk is? Hij heeft natuurlijk wel last gehad en we moeten kijken hoe dat zich de komende dagen ontwikkeld. Wij, hijzelf en de Deense bond zitten er in ieder geval heel kort op.'

Reageer op Van Bronckhorst: 'geen enkel risico met blessure Jørgensen richting Klassieker'