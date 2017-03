Depay hekelt kritiek: Mensen denken niet na wanneer ze iets zeggen

De meningen van mensen over zijn houding krijgt hij echt wel allemaal mee, waar Depay graag iets kwijt wil. 'Mensen moeten eens verder kijken dan hun neus lang is.'

'Dan hoor ik meneer Van Hanegem zeggen dat ik die leeuw erop heb gezet toen ik naar Lyon ging en dat ik eens normaal moest doen. Terwijl ik die tatoeage al lang had! Dat heeft dus niets met Lyon te maken. Ik heb een leeuwenhart. Ik ben een strijder. Ik geef nooit op. Dit is een symbool van Memphis. Bam, een leeuw,' sneert Depay naar Van Hanegem.

Bij Man. United kende Depay een tegenvallende tijd, maar in Frankrijk bij Lyon begint het weer allemaal kleur te krijgen. Zijn werelddoelpunt vanaf de middenlijn gaat inmiddels de hele wereld over. 'Dat doe je niet als je geen zelfvertrouwen hebt. Ik wist dat ik het kon. Het was me alleen nog nooit in een wedstrijd gelukt.'

Toch zal Depay bij Oranje niet verzekerd zijn van een basisplaats en zal hij moeten knokken voor een plek op de vleugels onder Blind. 'Ik moest alles weer helemaal opbouwen. Dat is dus wedstrijdritme. Het voelt alsof je brandstof verliest in je tank. De meters die je maakt tijdens een wedstrijd, snelle sprints. Dat is heel anders. Mijn benen waren zwaar. Nu zijn ze sterker. Ik ben klaar om te vlammen.'

