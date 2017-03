Van Marwijk: 'Het is geweldig werken in Saoedi-Arabië'

In de kwalificatiepoule staat Saoedi-Arabië momenteel verrassend op de bovenste plaats na 5 van de 10 speelronden. Vanavond treft het medekoploper Japan en kan het een goede stap zetten in de kwalificatie als het de Japanners op een nederlaag kan trakteren.

'Voor een bondscoach is het geweldig werken in Saoedi-Arabië,' laat Van Marwijk weten. 'Bij het Nederlands elftal heb ik ook wel eens voorgesteld om te kijken of we voor een belangrijke interland eerder bij elkaar konden komen, maar dat bleek nooit mogelijk vanwege de clubbelangen.'

'Hier heb ik voor het begin van de kwalificatiereeks aangegeven wanneer ik extra wilde trainen met de nationale ploeg - we zijn dit jaar ook al op trainingskamp geweest in Abu Dhabi - en vervolgens hebben ze daar gewoon rekening mee gehouden met de planning voor de competitie. Dat geeft je de gelegenheid om wat gerichter te trainen met de ploeg, waar je in Europa bij de nationale ploegen eigenlijk alleen aan toekomt in voorbereiding op een EK of WK.'

