Argentijnen met oorlogsvoorhoede tegen Chili in WK kwalificatieduel

Waar de verliezend finalist van 2014 in Buenos Aires moet winnen van Chili, kan het alleen bij winst de regie in eigen hand houden wanneer het aankomt op plaatsing voor het WK van 2018 van Rusland.

De Argentijnen staan in de poule momenteel op de vijfde plaats, waar alleen de eerste vier plaatsen recht geven op rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2018 in Rusland.

De Argentijnen treden in het duel met Chili aan met een superieure voorhoede, Sergio Agüero zal als schaduwspits opereren, waar hij hulp krijgt van Messi en Di Maria. 'We spelen tegen een directe concurrent, Ik heb alle vertrouwen in mijn spelers en weet zeker dat we ons gaan kwalificeren,' aldus de Argentijnse bondscoach.

