Robben: 'Ik heb overwogen om te stoppen bij Oranje'

'Ik heb mezelf de keus voorgelegd. Of op twee fronten doorgaan, of alleen bij Bayern Munchen,' laat Robben weten in gesprek met De Telegraaf. 'Ik heb er veel met mijn vrouw en familie over gesproken, ook met de bondscoach.'

De 33-jarige Robben kon na alle gesprekken toch zijn conclussie trekken en de lijn doortrekken als International. 'Ik ben nu weer een tijdje fit, daarom is de keuze gevallen om Oranje en Bayern te blijven combineren. Ik wil met Oranje nog eenmaal naar het WK.'

Robben speelde tot dusver 89 duels voor Oranje, waar zaterdag de jacht op het WK van 2018 doorgaat. Oranje staat in groep A op de tweede plaats met 7 punten, die minder dan Zweden en Frankrijk. Bulgarije heeft slechts 1 punt minder dan Oranje.

