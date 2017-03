ORANJE DOSSIER: Wijnaldum en De Vrij geblesseerd, Strootman ziek

Woendag verlieten Wijnaldum en De Vrij vroegtijdig het trainingsveld van Oranje, zij lijken geblesseerd af te haken. Terwijl Blind juist Arjen Robben wel terugzag op het trainingsveld en eerder dan verwacht.

Toch lijkt het allemaal nog geen rozengeur en manenschijn voor Oranje bondscoach Blind. Wijnaldum liep een hoofdblessure op na een luchtduel, terwijl De Vrij met enkelklachten het kleedlokaal vroegtijdig opzocht.

Voor beide is momenteel nog niet te zeggen of zij aanstaande zaterdag van de partij kunnen zijn in het duel tegen Bulgarije. Strootman bleef binnen en ligt nog ziek op bed, terwijl Robben juist wel fit genoeg was om aan de training deel te nemen.

