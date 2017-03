De Koning van troon gestoten bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles verkeerd in nood en moet dit seizoen vechten voor ieder punt, na het verlies tegen PEC Zwolle van afgelopen weekend is het einde verhaal voor De Koning.

De club heeft trainer Hans de Koning per direct op non actief gezet, waardoor Harry Decheiver en Michel Boerebach voorlopig de taken van De Koning moeten waarnemen.

'Aanleiding hiervoor zijn de aanhoudende tegenvallende prestaties, waardoor de club momenteel de laatste plek in de Eredivisie bekleedt. Woensdagochtend hebben beide partijen in goed overleg afscheid van elkaar genomen.'

'De resultaten van de afgelopen maanden gaven geen reden aan te nemen dat de neerwaartse spiraal omgebogen zou kunnen worden,' aldus Technisch Manager Dennis Bekking. 'Als club zijn we dan ook van mening dat dit besluit, hoe moeilijk nu ook kansen op directe of indirecte handhaving vergroot. Dit neemt niet weg dat we Hans de Koning dankbaar zijn voor wat hij voor de club heeft betekend.'

De Koning begon in 2016 bij Go Ahead Eagles en loodste de club direct naar de Eredivisie, maar al sinds de start van de competitie dit seizoen lijkt de club niet uit de onderste regionen vandaan te komen.

