Einde verhaal Huntelaar bij Schalke, Ajax lonkt

Het aantal duel dat hij contractueel zou moeten opbrengen om automatische verlenging te krijgen, zit er dit seizoen niet meer in voor de Oranje International. De 33-jarige spits is te lang geblesseerd geweest, en nu hij teruggekeerd is mag hij nog maar mondjesmaat speelminuten maken.

Tot op heden kwam Huntelaar maar tot 15 duels in totaal (gezien de Bundesliga, Europa Leauge en de beker tenzamen). Waar Huntelaar zich nog allerminst over zijn toekomst heeft uitgelaten, lijkt aankomende Europa League tegenstander Ajax een laatste redmiddel voor de spits om zijn carriere een kleurrijk einde te geven.

