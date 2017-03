Simeone: 'Never nooit dat ik bij Real Madrid ga coachen'

De Argentijnse coach kwam in 2011 naar het Spaanse Atletico Madrid, waar hij de ene na de andere prijs binnen wist te slepen met de Spaanse grootmacht. Maar door zijn tijdperk bij Atletico, wil de Argentijn nooit de overstap maken naar rivaal Real Madrid.

'Ik zal nooit bij Real Madrid coachen,' aldus de Argentijn in gesprek met Onda Cero. 'Dat is logisch vanwege het sentiment tussen Atlético en Real. Ze zouden me uit principe waarschijnlijk niet eens benaderen.'

Toch ziet de 46-jarige Simeone nog genoeg uitdagingen voor hem in de toekomst, 'Ik voel me een jonge coach. Misschien dat ik op een dag wel een andere Spaanse club ga coachen. Ik wil ook zeker nog een keer bondscoach van Argentinië worden, maar daarvoor moet ik meer ervaring opdoen. Dat vind ik meer iets voor in de nadagen van mijn carrière.'

