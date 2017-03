Wenger: 'Ik heb geen akkoord met PSG'

Wenger lijkt het seizoen bij The Gunners nog wel te mogen afmaken, al lijkt Arsenal steeds verder en verder weg te glijden in de Premier League onder zijn hoede. Afgelopen weekend moest Arsenal een beschamend 3-1 verlies slikken tegen WBA en liet Wenger na afloop weten dat hij spoedig met uitsluitsel zou komen wat betreft zijn toekomst en de club.

De geruchtenstroom dat er contact is geweest met de Franse grootmacht PSG worden echter door de Fransman ontkend. 'Een contract bij PSG? Dat ontken ik ten zeerste,' aldus Wenger in gesprek met beIN Sports. 'Dat is fake news . Ik wil dat formeel en stellig ontkennen.'

Unai Emery staat dit seizoen voor het eerste jaar bij PSG onder contract, maar na de pijnlijke uitschakeling tegen FC Barcelona lijkt hij ook te moeten vrezen voor zijn baan in Parijs.

