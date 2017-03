Opnieuw ophef Depay na 'Capuchon' bij Oranje

Maar niet Memphis Depay, de aanvaller van het Franse Olympique Lyon trok zijn capuchon over zijn hoofd en ontweek iedere camera en liep gewoon door. De houding van de oud PSV-er werd opnieuw niet in dank afgenomen. 'Hij doet zijn capuchon op en voelt zich te groot voor een interview,' was het commentaar van Dersksen in Voetbal Inside.

'Ik wordt misselijk van die sterrenhoudinkje hoor, na drie keer goed speler is hij weer the big star van Lyon.' Ook Gertjan Verbeek sluit zich aan bij de mening van Derksen. 'Ik vind dat de KNVB hiertegen moet optreden, hij moet gewoon voor de camera verschijnen als je voor je land uitkomt.'

