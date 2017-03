Ajax verkoopt alle tickets voor kwartfinale EL tegen Schalke

Ajax laat via de officielen kanalen weten dat het thuisduel van de kwartfinale Europa League in een uitverkocht huis wordt gespeeld, binnen 4 dagen waren alle kaarten verkocht valt de lezen via de officiele kanalen.

Afgelopen zaterdag waren er al 18.000 tickets verkocht aan de supporters die voorrang kregen met een seizoenskaart. Dinsdagochtend kregen supportersvereniging houders de kans om de resterende kaarten te kopen voor het Europa League duel.

Binnen een tijdsbestek van 30 minuten waren alle kaarten voor het Europa League duel verkocht, waardoor Ajax in een uitverkocht huis speelt.

