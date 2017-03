VIDEO: Griezmann schiet vrije trap tegen Sevilla prachtig binnen

Een schitterende vrije trap via de onderkant van de lat werd binnengeschoten door de Fransman... heerlijk.

They don't get much better than this! @AntoGriezmann 🇫🇷 Scores a beauty in @atletienglish game vs #Sevilla 🔥🔥 Pure #Class #football #LaLiga pic.twitter.com/gDnXnC9FOT