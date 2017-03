Blind spreekt van een moeilijke en zware tegenstander aankomend weekend, waar Oranje zich geen misstap kan permiteren op weg naar het WK van 2018.

'Wij hebben maar één doelstelling voor de komende maanden tot de zomer. We spelen twee officiële kwalificatiewedstrijden, uit tegen Bulgarije en thuis tegen Luxemburg. De doelstelling is bekend: zes punten,' laat de keuzeheer weten in gesprek met OnsOranje.

Maandagavond kwamen de Oranje Internationals bijeen in Huis ter Duin om zich voor te bereiden voor de reis naar Bulgarije. 'Dat wordt geen makkie, maar het is wel een klus die we moeten kunnen klaren. Het is een uitwedstrijd. Zij hebben wat vertrouwen getankt door de laatste wedstrijd te winnen van Wit-Rusland nadat ze eerder een behoorlijke nederlaag hadden geleden tegen Zweden. Het is een elftal dat kan voetballen.'

'Ze hebben een aantal spelers dat op een hoog niveau speelt, bijvoorbeeld in de Russische competitie. Hun aanvoerder, Ivelin Popov, speelt met Quincy Promes bij Spartak Moskou. Zij zijn voornamelijk gevaarlijk vanuit de omschakeling. Wij hebben alle details en alle informatie over hun laatste wedstrijden in kaart gebracht. Ik zal er nu voor moeten zorgen dat we daar een goed plan tegenover kunnen zetten zodat we daar de drie punten kunnen pakken,' besloot Blind.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Oranje in een 3-4-3 opstelling aantreden aankomende zaterdag tegen Bulgarije.

Reageer op Blind: We moeten Bulgarije vooral smoren in de counter