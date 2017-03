Heracles Almelo ziet Samuel Armenteros verlengen, Bruns vertrekt

Waar Samuel Armenteros verlengt, is dat voor Heracles een goed begin voor het volgende seizoen. Jammer genoeg is middenvelder Bruns niet over de streep te trekken en legt hij de aanbieding naast zich neer om ook te verlengen, naar verluidt is de 25-jarige middenvelder toe aan een nieuwe uitdaging.

Samuel Armenteros heeft nu een contract dat doorloopt tot medio 2018, de Zweed is momenteel met 13 treffers clubtopscorer van Heracles Almelo. De 34-jarige verdedigende middenvelder Mark-Jan Fledderus lijkt ook aan het eind van het seizoen te stoppen, wie zijn rol in gaat vullen is nog niet bekend.

