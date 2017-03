De Mos haalt uit naar Ajax: Die worden ook geen tweede dit seizoen

'Ajax gaat die tweede plaats ook niet vasthouden. In Nederland weet iedere club wel hoe Ajax speelt en eigenlijk is hun spel heel eenvoudig te ontregelen,' laat Aad de Mos weten in gesprek met Metro.

De Mos legt uit dat Ajax teert op het verleden en dat het niet bezig is met de toekomst, 'Het team van Johan Cruijff uit de jaren zeventig en het team van Louis van Gaal. Daartussen zaten vooral heel veel matige ploegen. Dit huidige Ajax is ook een matig elftal.'

Ook oud voetballer en analiticus Pierre van Hooijdonk doet daar nog een schepje bovenop en laat weten dat Ajax zonder Klaassen niks waard is. 'Als het goed loopt is dat prima, maar als bijvoorbeeld Davy Klaassen slecht speelt, dan blijft er niks over van dat middenveld.'

