Karsdorp: Feliciteren? Met wat? Van de titel is nog geen sprake

Afgelopen zondag wist Feyenoord op bezoek bij SC Heerenveen met 1-2 te winnen, waar Ajax later diezelfde middag op bezoek bij Excelsior dure punten verspeelde en met 1-1 van het veld stapte. De voorsprong van Feyenoord is momenteel 6 punten, maar de Feyenoorders durven het nog niet hardop uit te spreken.

'Feliciteer je me met Oranje? Ik heb al twee interlands gespeeld, hoor. Dat hoeft niet meer,' grapte Karsdorp. 'Nee, ik weet waar je op doelt, op het landskampioenschap. Maar we willen zo doorgaan en kijken waar we aan het einde van de rit staan.'

'Het verschil met Ajax is zes punten, plus een beter doelsaldo, met nog zeven wedstrijden te gaan. Of zoals wij het bij Feyenoord zeggen: nog zeven finales. We hebben vanaf speelronde één gezegd dat we per wedstrijd kijken en dat doen we nog steeds,' aldus de back.

Toch wist de Feyenoorder zich opgelucht te melden bij Oranje maandag, 'Ik ben altijd een jongen met veel zelfvertrouwen. En als je met je ploeg nummer één in de Eredivisie staat en er vier spelers van Feyenoord worden opgeroepen, vind ik dat je helemaal met veel zelfvertrouwen moet binnenkomen. En dat doe ik ook.'

Toch hard Karsdorp nog een kritische noot aan zijn eigen functioneren, 'Aanvallend is het dit seizoen minder. Vorig jaar was ik Rick, die elf assists achter zijn naam had staan en verdedigend nog stappen moest maken. Op dat vlak heb ik me ook goed ontwikkeld, vind ik. Maar mijn aanvallende bijdrage is minder.'

