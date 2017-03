De Mexicaanse bond heeft PSV laten weten dat Guardado voorlopig in Mexico blijft bij de nationale ploeg, ondanks dat hij niet kan spelen. Mexico speelt deze week duels tegen Costa Rica en Trinidad en Tobago en wil de aanvoerder er graag bijhouden voor support.

De hamstringblessure die Guardado opliep in het duel met Vitesse wordt komende week onderworpen aan het herstel. PSV had gehoopt dat Guardado in Eindhoven aan zijn herstel zou werken, maar de Mexicaanse bond had de middenvelder liever zelf in handen om het goed te kunnen beoordelen.

Eerder haakte de Mexicanen Hirving Lozano en Jesus Corona al af bij de nationale ploeg, vandaar dat Mexico extra voorzichtig is en alles zelf in eigen hand wil houden.

Reageer op Mexico speelt met vuur en houdt Guardado vast bij nationale ploeg