Orkun Kökcü tekent eerste profcontract bij Feyenoord

In 2014 maakte Orkun Kökcü de overstap van FC Groningen naar Feyenoord, sindsdien maakt hij grote stappen bij de Rotterdamse topclub en valt hij positief op. 'Hij is een dynamische box-to-box speler die een goed loopvermogen, een goede techniek en een goed inzicht heeft,' aldus Martin van Geel op de clubwebsite.

'Dit contract geeft me rust, maar ik besef ook dat ik me moet blijven ontwikkelen, want ik ben er nog lang niet,' aldus het jeugdtalent zelf. 'Ik zal mijn best moeten blijven doen, zodat ik hopelijk over een paar jaar in De Kuip kan gaan spelen.'

Voorlopig zal hij zich nog blijven ontwikkelen bij de jeugd, 'Het is de bedoeling dat hij volgend seizoen bij Feyenoord Onder-19 aansluit.'

