Arjen Robben liep in het duel tussen Bayern München met Borussia Mönchengladbach een lichte voetblessure op, waardoor hij later aansluit bij de groep van Blind. Naar verluidt sluit Robben dinsdagmiddag aan bij de selectie.

Ook oud PSV speler Jermain Lens sluit later aan bij Oranje, hij is nog in Suriname omdat zijn vader is overleden. Lens zal nog een dag later dan Robben aansluiten en mag zich woensdag melden in Noordwijk.

Zaterdag wacht het duel met Bulgarije in de WK Kwalificatie, terwijl enkele dagen later tegen Italie een oefenduel wacht.

Reageer op Robben en Lens sluiten dinsdag en woensdag aan bij Oranje