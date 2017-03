Ranieri naar Rusland en voert gesprekken met Zenit St Petersburg

Claudio Ranieri wist vorig seizoen voor een stunt te zorgen door Leicester City voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de landstitel te loodsen, maar dit seizoen was het kommer en kwel en werd hij ontslagen door de tegenvallende resultaten.

Leicester doet het nog wel goed in de Champions League waar het de kwartfinale wist te halen, maar in de competitie gaat het nog allerminst opperbest. Toch lijkt Ranieri niet bij de pakken neer te hoeven gaan zitten en lijkt het Russische Zenit met hem in zee te willen.

Waar Zenit serieus in Ranieri is geinterresseerd, zijn de eerste gesprekken al gevoerd.

