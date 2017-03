Van Hanegem: Het is nu wel duidelijk wie er kampioen wordt

Feyenoord was zondag op bezoek in Heerenveen te sterk met 1-2, terwijl Ajax later die middag punten verspeelde op bezoek bij Excelsior. 'Feyenoord geeft deze enorme voorsprong niet meer weg, de beslissing is gevallen,' schrijft Van Hanegem in zijn column in het AD.

'Waar blijf je dan met het argument dat Feyenoord beter zou moeten voetballen, hoor ik de mensen denken. Dat vind ik nog steeds hoor, maar in Nederland zijn er blijkbaar niet zoveel ploegen die matig voetbal afstraffen.'

'Neem Heerenveen gisteren tegen Feyenoord. Ik denk dat de koploper de slechtste eerste helft afwerkte in maanden. Heerenveen had met 3-0 voor kunnen staan, maar ze hebben Feyenoord gewoon in leven gelaten.'

'Na rust stond Feyenoord alsnog op. Dat was in mijn ogen vooral te danken aan Tonny Vilhena, die de ploeg bij de hand nam. Dan heb ik niet over zijn doelpunt, waar niets mis mee was natuurlijk. Maar hij schakelde als eerste naar een hogere versnelling. Hij was gewoon de beste speler op het veld.'

