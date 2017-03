Wijnaldum: Ik hoop zo dat Feyenoord gehuldigd kan worden

Door de winst van Feyenoord en de remise van Ajax op bezoek bij Excelsior, zagen de Rotterdammers de voorsprong groeien naar 6 punten. 'Ik heb de wedstrijden gekeken en ik was er heel blij mee,' aldus Wijnaldum in gesprek met Ziggo Sports.

'Toen mijn vriend Vilhena scoorde was ik extra blij, Ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt, dat zou mooi zijn. Het is achttien jaar geleden dat de club voor het laatst de landstitel veroverde, dan snak je er wel naar.'

Voor Feyenoord lonkt de eerste titel sinds 1999, 'Ik heb bij PSV meegemaakt dat we kampioen werden na zeven jaar zonder titel. Toen zag ik al hoe blij de mensen werden.'

'Als Feyenoord kampioen wordt, dan denk ik dat Rotterdam ontploft en dat de stad te klein is voor de supporters. Ik hoop dat ze net als in Eindhoven op een platte kar door de stad gaan. Dat is geweldig voor de Feyenoord-supporters. De spelers kunnen dan zien en voelen hoe blij ze de mensen hebben gemaakt.'

'Normaal gaan ze bij Feyenoord alleen naar het stadhuis. Als je een rondje door de stad maakt, dan weet je niet wat je meemaakt. Maar ze moeten eerst nog maar kampioen worden natuurlijk.'

