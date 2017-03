Waar Feyenoord niet onder de druk kon uitvoetballen op bezoek in het Abe Lenstra Stadion, had SC Heerenveen de wedstrijd in handen. Met een 1-0 ruststand leek er geen vuiltje aan de lucht, toch wist koploper Feyenoord er met een 1-2 winst vandoor te gaan en de koppositie te verstevigen.

Reageer op VIDEO: SC Heerenveen - Feyenoord 1-2! (19/03/2017)