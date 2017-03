VIDEO: Siem de Jong bezorgt PSV 3 punten met voltreffer tegen Vitesse

Maar in het tweede bedrijf zagen beide ploegen het licht en werd er opeens gevoetbald. Vijf minuten in de tweede helft was het PSV middenvelder Siem de Jong die een ingestudeerde corner schitterend inschoot en PSV de winst bezorgde.

