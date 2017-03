Waar Manchester City midweeks door AS Monaco werd uitgeschakeld in de Champions League, was het een enorme dreun voor Pep Guardiola. Toch was de Spaanse trainer zeer tevreden over het spel van zijn elftal tegen Liverpool zondagavond, 'De dagen na onze nederlaag in de Champions League was iedereen zó verdrietig. Niemand zei wat tegen elkaar bij de trainingen'

Manchester City kwam goed voor de dag tegen Liverpool, Pep Guardiola was vol lof en kwam woorden tekort. ''Dat kun je je niet voorstellen. Het is één van de mooiste dagen uit mijn carrière.'

'Dat we hier op deze manier spelen, vier dagen na het verlies tegen Monaco, terwijl Liverpool het hele seizoen geen Europees voetbal heeft gehad en zich een week lang heeft kunnen voorbereiden op deze wedstrijd, maakt me ongelooflijk trots,' glunderde Guardiola.

''We creëerden meer kansen dan Liverpool, maar ons probleem is dat we makkelijke kansen niet afmaken. Maar we hebben tenminste meer spirit getoond dan tegen Monaco.' De enige domper is dat concurrent Tottenham wel met 2 punten uitliep op The Citizens.

Reageer op Guardiola: 'Topper tegen Liverpool was geweldige wedstrijd'