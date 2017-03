Groenendijk: 'Het was een collectief falen van ons allemaal'

Na afloop van het duel was Groenendijk weinig enthousiast tegenover de NOS, 'Het leek binnen een kwartier gespeeld. We begonnen dramatisch aan de wedstrijd. Dat was natuurlijk tegen alle afspraken in. Dan sta je meteen met 2-0 achter. We waren overal te laat en kwamen niet tot nauwelijks in de duels. Een wereld van verschil met de voorgaande drie wedstrijden.'

'Zo val je van de ene in de andere verbazing. Dat is wel een dingetje, de ondergrens. We hebben nooit als team gespeeld, er was geen coaching. We hebben elkaar eigenlijk een beetje laten verzuipen vandaag. Die tweede helft duurde wel lang. Dan wordt het een soort martelgang naar het einde toe. We hebben geen moment in de wedstrijd gezeten. Gelukkig hebben we twee weken om ons voor te bereiden op de belangrijke wedstrijd tegen Roda.'

AZ coach V.d Brom beleefde echtter een heerlijke middag en zag Van Overeem heerlijk scoren. 'Joris heeft een moeilijke periode gehad, laten we daar niet omheen draaien. De laatste weken is hij gewoon goed. Hij speelde vandaag als valse rechtsbuiten. Ik heb fantastische dingen gezien, zeker ook van Joris. Die goal was echt genieten.'

