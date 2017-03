Bayern Munchen dichtbij volgende landstitel na winst op Gladbach

Waar Bayern DE ploeg in vorm is, wist het de laatste 5 duels met grote cijfers te overleven en liegt het doelsaldo er niet om, 22-1. Bayern ving de wedstrijd tegen MunchenGladbach aan zonder de geblesseerde Vidal en Costa, maar wist toch als winnaar uit de strijdt te komen.

Waar Bayern het meeste balbezit had, kon het dit niet uitdrukken in doelpunten. Robben was met een bal op de kruising nog het dichtst in de buurt van de openingsgoal. Na een goed uur spelen wist Thomas Müller Bayern op voorsprong te zetten, het was pas zijn tweede competitietreffer van het seizoen.

Tien minuten na de openingsgoal leek ook de naam van Robben op het wedstrijdformulier genoteerd te mogen worden, maar zijn lob kwam niet over de doelman waardoor het slechts bij 1-0 bleef.

Robben werd 6 minuten voor tijd naar de kant gehaald, iets wat hem absoluut niet blij maakte en dat liet hij zien door boze en wilde armgebaren. Bayern wist niet meer te scoren, waardoor het met de 1-0 een voorsprong op de titel neemt en al 13 punten voorsprong heeft op achtervolger Leipzig.

