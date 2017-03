Bosz staat nog steeds achter keuze De Ligt: 'Hier moet hij van groeien'

'We hebben deze nederlaag geheel aan onszelf te wijten, We waren vandaag niet goed genoeg om hier te winnen. Waarin we niet goed genoeg waren? In alles wat met voetbal te maken heeft. Onze passing was dramatisch en dan kunnen we niet ons eigen Ajax-spel spelen met een hoge balcirculatie,' aldus Bosz in gesprek met FOX Sports.

Waar afgelopen donderdag tegen FC Kopenhagen nog een fel en goed Ajax te zien was, ging het tegen Excelsior compleet mis. 'Iedereen was ervan doordrongen dat we hier vandaag moesten winnen en Ajax moet ook altijd van Excelsior winnen. De spelers wisten echt wel waar het om ging, het had niets met de spanningsboog te maken. Daar geloof ik niet in.'

Waar de jongeling De Ligt al weken in de watten wordt gelegd, was hij uitgerekend diegene die de fout inging waardoor Excelsior kon scoren. Bosz houdt echter vertrouwen in de verdediger en liet weten: 'Dit mag niet gebeuren, maar het gebeurde wel. Dat overkomt iedereen een keer in zijn carrière, maar Matthijs weet zelf ook wel dat dit niet mag. Het was in het begin van de wedstrijd en hij moest door. Daar wordt hij een grote jongen van.'

'Gelukkig maakten we snel de gelijkmaker en hadden we nog genoeg tijd om te winnen, maar dat zat er niet in vandaag. Ik had het ook niet terecht gevonden, want we speelden niet goed. Er zijn echter wel vaker ploegen die onterecht winnen in de laatste fase, maar ons lukte dat niet vandaag,' aldus Bosz die niet wil weten van een gelopen race.

