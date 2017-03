Met in het achterhoofd dat er geen puntverlies veroorloofd kon worden, won Feyenoorder eerder zondagmiddag op bezoek in Heerenveen. Toch ging het op bezoek bij Excelsior mis, een troosteloze 1-1 remise was het resultaat.

Door de remise is het verschil met koploper Feyenoord uitgelopen naar 6 punten, daarbij won PSV zaterdagavond al van Vitesse waardoor de Eindhovenaren met nog 1 punt achterstand in de nek hijgen van de Amsterdammers.

Waar Ajax mak en tam oogde, ging Van Duinen er al bijna na 13 minuten vandoor met de openingsgoal, een prima ingezette tackle van De Ligt voorkwam de vroege tegengoal. Toch ging De Ligt erna wel gruwelijk in de fout door de bal bij Van Duinen in de voeten te schieten, die het cadeau uitpakte en de openingsgoal aantekende.

Toch wist Ajax kort daarna via Kluivert op gelijke hoogte te komen, een voorzet van Ziyech zorgde ervoor dat de jongeling zijn eerste Eredivisiegoal mocht maken.

Na rust veranderde er weinig aan het beeld, daar waar Ajax met spaarzame kansen niet veel kon doen. Zelf een opzichtige schwalbe van Traore leverde niets op behalve hem een gele kaart. Excelsior bleef eenvoudig overeind, waar het in de laatste minuut van de blessuretijd nog ontsnapte aan een schot van Younes.

Reageer op Ajax is titel uit zicht na remise in Kralingen tegen Excelsior