Feyenoord op 6 punten voorsprong na winst op SC Heerenveen

Het duel was mooi om naar te kijken. Vaak ging het spel op en neer en er werd met veel passie en inzet gespeeld. Bij Feyenoord ging er veel mis in de eerste helft. Veel passes gingen mis en er werden veel duels verloren. Heerenveen kende daarentegen een prima eerste helft en speelde sterk. Na 18 minuten kwam Heerenveen aan de leiding. Miquel Nelom haalde Reza Ghoochannejhad neer in de zestien en de topscorer van Heerenveen benutte de strafschop zelf: 1-0.





Vervolgens kreeg Heerenveen ook nog grote kansen om de voorsprong uit te breiden, maar doelman Brad Jones voorkwam erger voor Feyenoord. Alleen aanvoerder Dirk Kuyt was twee keer echt gevaarlijk voor Feyenoord in de eerste helft.





In de tweede helft stond een totaal ander Feyenoord op het veld. De ploeg speelde met veel passie en zette Heerenveen direct onder druk steeds. Na 56 minuten zette spits Nicolai Jørgensen op 1-1 middels een intikker. Daarna trad Heerenveen-doelman Erwin Mulder enkele keren goed op met reddingen, maar het lage, diagonale schot van Tonny Vilhena kon hij niet keren in de zeventigste minuut. In de slotfase werd Heerenveen nog wel gevaarlijk via Luciano Slagveer en Sam Larsson, maar een 2-2 zat er niet meer in.

