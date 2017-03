Bazoer twijfelt over oproep Jong Oranje

Bazoer zou namelijk liever voor het grote Oranje willen spelen. Echter, zijn transfer naar Wolfsburg heeft voor zijn minuten in Oranje grote gevolgen gekregen. Daarom wilt Langeler hem graag voor het jeugdelftal oproepen.

Het is alleen nog maar de vraag of Bazoer op die oproep in wilt gaan, het is natuurlijk een flinke stap terug als je al interlands hebt gespeeld in het eerste van Oranje. Als Bazoer er echter voor kiest om te weigeren, kan dat er weer voor zorgen dat de kans op speelminuten alleen maar kleiner wordt.

Jonker-effect

En dat terwijl het met Bazoer sinds de komst van Andries Jonker juist heel goed gaat: Bazoer maakt flinke minuten en is zeker goed genoeg voor de selectie van Oranje. Bazoer speelde namelijk op tien minuten na de hele wedstrijd mee tegen Darmstadt en speelde ook dik een uur tegen Leipzig.

Het is nu dus afwachten wat de jonge middenvelder gaat doen.

