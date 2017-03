Zidane over onvrede Ronaldo: 'Ik heb hier geen boodschap aan'

Ronaldo was allerminst blij met zijn wissel en liet dit blijken door te roepen, 'Why me? Fuck!.' Over alle ophef heeft Zidane geen boodschap en doet het dan ook af, 'Waarom ik Benzema en Ronaldo wisselde? Ik heb het liever over hoe het hele team speelde. Al speelde Karim ook een topwedstrijd. In de slotfase zochten we naar balans en gingen we 4-4-2 spelen. Er is ook helemaal geen probleem met Ronaldo, hij kan net als elke andere speler wel eens gewisseld worden.'

Na afloop van het duel ging het in de persconferentie over niets anders dan de wissel, waar Zidane nog liet weten: 'Ik ben gewoon blij met de zege, daar wil ik het bij laten. Er zijn helemaal geen zorgen over Ronaldo. Hij is ook blij dat we gewonnen hebben, meer niet. Ik bracht Isco en Lucas Vázquez omdat we meer moesten verdedigen.'

Ronaldo werd dit seizoen al vaker gewisseld en de kritiek op de Portugese vedette neemt dan ook toe. Toch wist Ronaldo al 19 keer in 22 duels het net te vinden en mag hij niet klagen over zijn cijfers.

