Bij een 1-0 stand greep arbiter Nijhuis niet in bij een overtreding van Rick van Drongelen, op de doorgebroken Samuel Armenteros. Heracles Almelo coach Stegeman zag na afloop de beelden terug en was bepaald niet te spreken over het optreden van Nijhuis.

'Dit is gewoon een doorgebroken speler. Hij (Nijhuis, red.) loopt er precies achter. Hij heeft wel vaker van dit soort grappen, dat hij het niet ziet. Maar dat maakt niet uit. Hij wil graag door laten spelen en daar hou ik van, maar deze was wel cruciaal. In de tegenstoot wordt het 2-0. Een fout van Bas. Het gebeurt hem de laatste weken wel te vaak dat hij dit soort fouten maakt. Al vind ik niet dat we door dit moment de wedstrijd verliezen,' reageerde Stegemen furieus.

Maar Stegeman gaat nog even verder, 'Ik vind dat we dramatisch hebben verdedigd met elkaar, dat we het niet goed hebben gedaan. Ik denk dat als je voetbalt als vandaag, je geen enkele pot wint. Vooral het eerste gedeelte. Ik vind ook dat we van onszelf hebben verloren.'

De coach van Sparta had echter geen reden tot klagen en was dan ook tevreden met de overwinning, 'k vond het schitterend. Ze hebben er negentig minuten achteraan gejaagd en zijn daarvoor beloond. Dat was het beste antwoord wat we onszelf konden geven na de 5-0 tegen Vitesse.'

Reageer op Arbiter Nijhuis pakt weer cruciale rol bij Heracles tegen Sparta