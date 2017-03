Oranje keeperstenue Zoet was geen statement naar Blind

Na afloop werd hem natuurlijk gevraagd of het een doel had dat hij in Oranje tegen Vitesse keepte. 'Nee, absoluut niet. Het was een nieuw tenue,' liet Zoet weten in gesprek met FOX. 'Ik vond het leuk om wel een keer wat anders aan te doen dan groen of geel.'

Maandag komen de Oranje Internationals bij elkaar en is Zoet de enige PSV-er die zich mag melden in Huis ter Duin. 'Of ik het raar vind dat ik de enige PSV'er in Oranje ben? Mij hoor je niet klagen. Ik heb zin om er maandag heen te gaan.'

Zoet heeft bij Oranje concurrentie van Vorm en Cillessen, beide doelmannen spelen niet en dat moet Zoet de rust geven. 'Of ik op speeltijd reken? Ik reken nergens op. Ik ga m'n best doen, verder niets.'

